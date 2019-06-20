Hidayet Türkoğlu: Umarım hak eden şampiyon olur
Türkiye Basketbol Fedrasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 27 Haziran'da başlayacak olan FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesi basın toplantısı düzenledi. Hedeflerinin olimpiyatlara katılmak olduğunu söyleyen Türkoğlu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde oynanan Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko final serisi hakkında "İnanılmaz bir seri oluyor. Umarım hak eden şampiyon olur." dedi.
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