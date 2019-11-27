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Hidayet Türkoğlu: Kanada'da ülkemizi gururlandırmak istiyoruz

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2020 Olimpiyat Elemeleri'nde Victoria (Kanada) B Grubu'nda yer alırken, bu grupta Çekya ve Uruguay ile mücadele edecek. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, kura sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Hidayet Türkoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Olimpiyat Elemeleri'ni geçebilirsek, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın şu ana kadar elde edebileceği en önemli başarı olur. Çünkü milli takım seviyesinde olimpiyatlara giden bir ekibimiz olmadı. Bu anlamda çok heyecanlıyız. Grupta daha önce oynadığımız ve bildiğimiz ülkeler var. Kanada'ya hazır bir şekilde gidip ülkemizi başta eleme maçlarında daha sonra da olimpiyatlarda gururlandıracak bir başarı elde ederiz. İnşallah hepimize hayırlı olur."

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27 Kasım 2019 , Çarşamba
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