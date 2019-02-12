Hercai yakında atv'de!
İntikamdan doğan imkansız bir aşk masalı...
Dizi atv'de izlenir sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren atv'den bir dizi daha geliyor: "Hercai" atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Hercai'nin ilk teaserı izleyiciyle buluştu. Dizinin tanıtımda UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası geçici listesi'nde bulunan Malabadi Köprüsü'ne yer verildi. Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın masalı" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini ise Akın Özözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İnci Şen ve Eda Elif Başlamışlı paylaşıyor. İzleyiciyi ekrana kilitleyecek dizinin yönetmenliğini Cem Karcı, senaryosunu ise Eda Tezcan ve Feraye Şahin üstleniyor.
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