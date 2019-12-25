Hercai 26. Bölüm izle! Hercai son bölümü tek parça full olarak izle!

Hercai 26. Bölüm izle yeni bölüm izle

Her şeyin başladığı yerde bir daha ayrılmamak üzere birbirlerine söz veren Reyyan ve Miran için yeni bir dönemin kapıları açılırken, Miran'ın geçmişi de değişmeye başlar. Bunca yıl Miran bir gün gelecek umuduyla, acılarını kalbine gömen Şükran'ın ortaya çıkması, Azize Aslanbey'in değiştirdiği geçmişin gerçeklerini ortaya çıkaracak mı? Şadoğlu konağında ise yaptıklarının ortaya çıkmasından sonra Nasuh'un cezasını kestiği Yaren, bu cezadan kurtulmak için düşmanla iş birliği yapar. Konaktaki itibarını kaybeden Yaren, acaba bu hamlesiyle eski dokunulmazlığını geri kazanabilecek midir? Diğer yandan Aslanbey konağındaki sessiz savaş devam ederken, Miran'ın kendisinden uzaklaştığını gören Azize Aslanbey, kaybettiği güveni kazanmak için harekete geçer ancak Azize daha büyük bir fırtınanın geldiğinde habersizdir.