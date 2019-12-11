Hercai 23. Bölüm izle!
Miran gerçekleri öğrenebilecek mi?
Hercai 23. Bölüm izle yeni bölüm izle
Mektubun babasının masumiyetini ispatlayacağını öğrenen Reyyan, Miran'la beraber gerçeklerin peşine düşer. Miran mektubun varlığına inanmazken Reyyan gerçekleri ortaya çıkarıp Miran'a ve Aslanbey ailesine bugüne kadar bildikleri gerçeklerin yanlış olduğunu kanıtlamak ister. Zehra, Miran ve Hazar'la ilgili öğrendiği gerçek sonrası çok kritik bir kararın eşiğindedir. Ailesi ve Miran arasında kalan Zehra'nın kararı ne olacaktır? Azize Aslanbey'in varlığından yeni haberdar olduğu mektup yüzünden intikam planı tehlikeye girer.
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