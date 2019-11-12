Hercai 20. Bölüm izle!
Ailesi ve aşkı arasında kalan Reyyan!
Hercai 20. Bölüm izle yeni bölüm izle
Masumiyetini kanıtlamak için Miran ve Reyyan'la konuşmak için Aslanbey konağına giden Hazar hiç beklemediği bir durumla karşılaşır. Reyyan avluda hareketsiz yatan babasının başında Miran'ı gördüğünde büyük bir şok geçirir. Bugüne kadar Miran'ı intikamdan vazgeçirmeye çalışan ve babasının masum olduğunu savunan Reyyan'ın olaylar karşısında Miran'a olan güveni büyük bir sınavdan geçecektir. Hazar'a karşı öfkesini her fırsatta dile getiren Miran, Hazar'ın düşmesiyle bütün şüpheleri üstüne çeker. Miran ve Reyyan'ın aşkları en büyük sınavını verirken, acaba 27 yıllık acı ve öfkenin sonucunda Hazar Şadoğlu'nun hayatına kast eden kişi gerçekten Miran Aslanbey midir? Yoksa her geçen gün gittikçe kuvvetlenerek büyüyen bu masalsı aşkın sonsuza kadar yarım kalmasını isteyen başka birisi midir?
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
-
- Hercai 14. Bölüm izle! Hercai son bölüm tek parça full izle!
- Hercai 13. Bölüm izle! Hercai 13. Bölüm tek parça full izle!
- Hercai 5. bölüm izle! Hercai 5. bölüm tek parça full izle! Aslanbey ve Şadoğlu savaşı başlıyor! 596 beğeni
- Hercai 4. bölüm izle 126 beğeni
- Hercai 3. Bölüm izle! Hercai 3. bölüm tek parça full izle 224 beğeni
- Hercai 12. Bölüm izle | Sezon Finali
- Hercai 11. Bölüm izle! 2 beğeni
- Hercai 9. Bölüm izle!
- Hercai 18. Bölüm izle! 10 beğeni
- Hercai 17. Bölüm izle!
- Hercai 2. Bölüm izle! - Hercai son bölüm tek parça olarak full izle! 459 beğeni
- Hercai 10. Bölüm izle!
- Beşiktaş'ta 2 flaş ayrılık 3 imza!
- Spor yazarları Gazişehir FK - Galatasaray maçını değerlendirdi
- Türkiye gruptan nasıl çıkar! İşte ihtimaller
- Fenerbahçe haberi: Comolli Yanal'ın prensi için harekete geçiyor!
- Göztepe - Yeni Malatyaspor maçında kareler
- Manuel Fernandes'ten Beşiktaş itirafı!
- İşte Trabzonspor - Alanyaspor maçının sineması
- N'Koudou mükemmel bir gol attı sosyal medya yıkıldı!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.