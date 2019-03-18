Hercai 2. Bölüm fragmanı yayınlandı tıkla hemen izle! Ekranlara damga vuran imkansız aşk...

atv'nin yeni dizisi Hercai 2. Bölüm fragmanı ile çok konuşulacak. İstanbullu zengin iş adamı Miran Aslanbey'in Mardin Midyatlı genç kıza aşkı ve yaşanan imkansızlıkların anlatıldığı Hercai 2. Bölüm'de neler olacak? Reyyan Şadoğlu'nun hayatını sonsuza kadar değiştirecek olay ne? İşte Hercai 2. Bölüm fragmanı...