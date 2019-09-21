Hercai 13. Bölüm izle! Hercai 13. Bölüm tek parça full izle!
Miran sevdası için intikamından vazgeçecek mi?
Hercai 13. Bölüm İzle Tam bölüm izle
Reyyan'a evlilik teklif eden Miran, Reyyan'ın sorusu karşısında ne cevap verecek? Sevdası uğruna çocukluğundan beri kulağına fısıldanan intikamından vazgeçebilecek mi? Yoksa kalbindeki kin, sevdasına galip mi gelecek? Peki ya Reyyan? Geçmişi unutup yeniden mucizelere inanabilecek mi? Yoksa yüreğine ilmek ilmek işlenen acılar gün yüzüne çıkıp da onu Miran'dan uzaklaştıracak mı? Şadoğulları'nı evinden eden Azize geçmişin kapılarını aralamaya kararlı! 27 yıllık intikamın ardında uyuyan gerçek yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Geçmişte Nasuh ve Azize arasında yaşananlar bugün yeni bir savaş mı başlatacak? Reyyan ve Miran'ın aşkı bu savaşı durdurabilecek mi?
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