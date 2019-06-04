Hercai 12. Bölüm izle | Sezon Finali
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Hercai 12. Bölüm izle | Sezon Finali

Miran, Reyyan’dan son bir şans ister…

Hercai 12. Bölüm İzle Yeni bölüm izle Sezon Finali İzle

Bütün yaşananları açıklamak ve yeniden güvenini kazanmak için Reyyan'dan yirmi dört saat isteyen Miran, Azize Aslanbey'in müdahalesiyle karşılaşır. Sonunda Reyyan'ın yerini öğrenen ve kızını sağ salim teslim almak isteyen Hazar ise Miran'la bir kere daha karşı karşıya gelir. Azat'ın, Gönül'ü kaçırdığını öğrenen Reyyan, kimsenin zarar görmemesi için doğru olduğunu düşündüğü kararı verir. Diğer yandan Azat'la iş birliği yaptığını düşünen Gönül, beklemediği bir durumla karşılaşınca kontrolünü kaybetmemek adına son hamlesini yapar ama bu durum olayların hiç tahmin etmediği bir noktaya taşınmasına neden olur.

Hercai son bölüm izle

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04 Haziran 2019 , Salı
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