ATV'nin yeni dizisi Hercai'de İstanbullu iş adamının Mardin'de başlayan büyük aşkı milyonları ekran başına topladı. Ekranlara fırtına gibi bir girişi yapan Hercai 1. Bölüm'de Miran Aslanbey, talip olduğu kızı alabilecek mi? Hercai 1. bölümde Mardin Midyat'ta başlayan aşk hikayesi nasıl sonlanacak? Hercai dizi 1. Bölüm'de neler oldu? Mardin Midyat’ta başlayan aşk masalında mutlu son yok.

Hercai dizisi atv'de yayınlanan 1. bölümü ile ekranlara bomba gibi bir giriş yaptı! Hercai'de İstanbullu bir işadamı Miran Aslanbey, talip olduğu kıza kavuşacak mı? Midyat'ta güzelliği ile bilinen Nasuh Şadoğlu'nun torunu Reyyan aslında kime aşık? Milyonları ekran başına toplayan Hercai 1. Bölüm'de büyük aşk ve büyük sınav başladı. Hercai 1. Bölüm tamamı tek parça full olarak bu adreste.