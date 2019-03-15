Hercai 1. Bölüm Fragmanı
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Hercai 1. Bölüm Fragmanı

İntikamdan doğan imkansız bir aşk masalı...

Midyat'a, İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu'na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan'ı da ister. Ancak yörenin en güçlü aile reisi Nasuh'un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır. Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil. Nasuh, Miran'ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran'ın planlarından habersizdir. İki erkek arasındaki verilecek karar merakla beklenirken, gelen haber Reyyan ve Yaren'in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat'ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat'ın güzelliği dillere destan Reyyan'ı kavuşabilecek mi? Hercai ilk bölümünde, ilk görüşte aşk ile büyük bir sınava tanıklık edecek!

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15 Mart 2019 , Cuma
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