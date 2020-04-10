Henry Onyekuru: Galatasaray'a dönmek için çok uğraştım
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı takıma dönmek için çok uğraştığını söyledi.
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