Henri Saivet: Selamün Aleyküm Yiğido
Demir Grup Sivasspor'un İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United takımından sezon sonuna kadar kiraladığı orta saha oyuncusu Henri Saivet, İstanbul'a geldi.
THY'nin tarifeli seferiyle saat 01.00 sıralarında Londra'dan İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen futbolcuyu menajerlik şirketinden bir yetkili karşıladı. Valizlerini alan Saivet kalacağı otele gitmek üzere havalimanından ayrıldı. 27 yaşındaki Senegalli futbolcun yarın yapılacak sağlık kontrolünün ardından öğle saatlerinde Sivas'a gideceği öğrenildi.
Saivet, muhabirine yaptığı açıklama şöyle konuştu: "Türkiye'ye ilk defa geliyorum. Robinho çok fantastik bir futbolcu, onunla aynı saha da oynayabileceğim için çok mutluyum. Taraftara mesajım bizi desteklesinler. Elimden gelen her şeyi sahada yapacağım" dedi.
'SELAMÜN ALEYKÜM YİĞİDO'
Bu arada Senegalli futbolcu taraftarlara Türkçe olarak 'Selamün aleyküm Yiğido' dedi. Devre arasında Kardemir Karabükspor'dan Papp ve dünyaca ünlü Brezilyalı oyuncu Robinho'yu renklerine bağlayan Sivasspor, ara transferin bitmesine 1 gün kala, Henri Saivet'i renklerine katmış oldu.
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