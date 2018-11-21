Hayrettin Hacısalihoğlu'dan çarpıcı açıklamalar! Burak, Onur, transfer...
Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Fenerbahçe maçı öncesi A Spor'un sorularını yanıtladı.
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