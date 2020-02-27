Hayaldi gerçek oldu! Kaleci öyle bir gol attı ki...
Meksika ekiplerinden Tigres'in kalecisi Nahuel Guzman, Concacaf Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında, her kalecinin hayali olan gol vuruşunu son dakikada kendi adına gerçekleştirdi. 34 yaşındaki kaleci uzatma dakikalarında attığı bu golle takımını çeyrek finale taşıdı.
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