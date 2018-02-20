Hategan ve Quaresma'nın ilginç rastlantısı: 1 gol ve...
Beşiktaş'ın Bayern Münih'le bu akşam yapacağı maçın hakemi Ovidiu Hategan'in 2010'da yönettiği ve 2-0 temsilcimizin kazandığı maçta Quaresma ilk golün hazırlayıcısı olmuş ve 1 de gol atmıştı...
2011'DEN BERİ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI YÖNETİYOR
Beşiktaş'ın Bayern Münih'le yapacağı maçı yönetecek Ruman hakem Hategan, 2011 yılından beri Şampiyonlar Ligi'nde düdük çalıyor. Şampiyonlar Ligi'nde yönettiği ilk maçta 7 sarı kart gösteren ve Shakhtar Donetsk lehine bir penaltı kararı veren (Luiz Adriona penaltıyı gole çevirememiş fakat Shakhtar maçı 2-0 kazanmıştı) 37 yaşındaki hakem 2016 Avrupa Şampiyonası'nda da görev aldı...
BEŞİKTAŞ DA BAYERN DE KAZANMIŞTI
Rumen hakem, kariyerinde iki kez Alman takımlarının maçlarını yönetirken bu maçların ikisinde de gülen taraf Alman ekipleri oldu. Bayern Münih'in 2012'de Lille'i 6-1 yendiği maçta görev alan tecrübeli hakem, Schalke-Ajax maçında da düdük çalmış ve maçı Schalke 3-2 kazanmıştı. 17 Ağustos 2010'da Avura Ligi elemelerinde temsilcimiz Beşiktaş'ın, Helsinki'yle yaptığı maçı da yöneten Hategan, bu maçta 2 sarı kart çıkarmış, siyah-beyazlılar sahadan 2-0 galip ayrılırken, Ricardo Quaresma bir gol atmış ve Hilbert'in attığı golün hazırlayıcısı olmuştu...
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BARÇA'NIN MAÇINI DA YÖNETTİ
Rumen hakemin Şampiyonlar Ligi'nde yönettiği son 3 maç ise sırasıyla (27 Eylül 2017) Sporting-Barcelona, (1 Kasım 2017) Porto-Leipzig ve (6 Aralık 2017) Maribor-Sevilla...
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