Hasan Şaş'tan transfer açıklaması
Galatasaray Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, sarı-kırmızılı kulübün transfer gündemini değerlendirdi. Aboubakar, Diego Costa, Falcao, ve Nainggolan ile ilgilenmediklirini söyleyen Hasan Şaş, taraftarlardan sabırlı olmasını istedi.
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