Hasan Şaş 8 maçtan men edildi
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'a 8 maç ceza verildi.
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