Hasan Kartal'dan Vedat Muriç açıklaması! "Galatasaray ve Fenerbahçe..."

Kartal'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Comolli ile Yılmaz Bal Fenerbahçe'nin hangi futbolcuları bırakacağını ya da kiralık vereceğini konuşuyor olabilirler."

"Henüz biten bir şey yok. Galatasaray da Muriç'e talip. Galatasaray'ın 3 milyon 750 bin Euro teklif ettiği doğrudur. Fenerbahçe'den henüz bir şey iletilmedi."

"Kafamızdaki belli bir bedelden sonra oyuncu da alabiliriz. Şu an hangi futbolcu bize uyar, hangisini Fenerbahçe bırakır bunlar konuşuluyor."