Hasan Kartal'dan Muriç açıklaması | Video
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, federason ile Kulüpler Birliği'nin yaptığı toplantının ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Kartal, transferin çok konuşulan ismi Vedat Muriç için 4 kulüpten teklif geldiğini söyledi.
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