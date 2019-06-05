Hasan Kartal açıkladı! Muriç transferinde son durum ne?
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, A Spor'da Ana Haber programına canlı yayında bağlanarak açıklamalarda bulundu. Kartal, "Galatasaray'dan 2.5 milyon Euro teklif geldi, Fenerbahçe'den resmi teklif gelmedi." ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- İnanılmaz ama gerçek... Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk transfer!
- Fatih Terim'in Galatasaray'dan alacağı ücret belli oldu! 5 yılda inanılmaz rakam
- İşte Galatasaray'da Fatih Terim'in istediği golcü!
- Galatasaray stada böyle geldi!
- Galatasaray şampiyonluk kutlamasında para bastı!
- Galatasaraylı Marcao'dan şok Muriç itirafı!
- Milli futbolcu Okay Yokuşlu için devler sıraya girdi
- Diagne'den taraftarı kızdıran paylaşım
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.