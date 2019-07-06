Hasan Çetinkaya A Spor'da
Eski Fenerbahçe İdari Menajeri ve şu an Belçika ekibi Westerlo'da İkinci Başkan olarak görev yapan Hasan Çetinkaya, takımının yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Topuk Yaylası'nda A Spor'a özel bir röportaj verdi. Kulüpteki tecrübelerinden bahseden Çetinkaya, genç Türk futbolculara yönelik çalışmalarından bahsetti. Çetinkaya ayrıca Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonki durumunu da yorumladı...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Başakşehir'e tarihi piyango! Şampiyonlar Ligi...
- Avrupa'nın en değerli 32 kulübü açıklandı! Türkiye'den 2 takım...
- Yaz transfer dönemi 2019 ne zaman başlayacak? İşte transfer sezonunun açılacağı tarih
- Barcelona Arda Turan kararını verdi!
- Ozan Kabak'ın transferinde flaş gelişme! İşte yeni adresi
- Şenol Güneş İzlanda maçı 11'ini belirledi!
- İsrailli taraftarlardan Mohamed isimli futbolcuya çirkin çağrı!
- Emre Belözoğlu kararını resmen açıkladı! Transfer... Son dakika haberleri...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.