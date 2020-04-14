Hasan Çavuşoğlu'ndan indirim açıklaması: Son noktaya gelindi
Kulüpler Birliği Vakfı, corona virüsü tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı. Yapılan açıklamada Süper Lig kulüplerinin FIFA'nın tavsiye kararları doğrultusunda oyuncularla maaş indirimi ve sözleşme dondurma konusunda anlaşma yoluna gidebileceği açıklandı. Konuyu A Spor'a değerlendiren Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, bazı oyuncuların sözleşmelerini dondurabileceklerini söyledi.
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