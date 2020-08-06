Hasan Çavuşoğlu'dan Calkuer açıklaması! "Fenerbahçe..."
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu transfer gündemleriyle ilgili olarak A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Welinton ile netleşmiş bir şey yok. Oyuncu yurt dışında, gelince oturup konuşacağız. Beşiktaş'tan Fatih Aksoy ile ilgileniyoruz" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu ayrıca Caulker, Bakasetas ve Emin Bayram için ise, "Caulker sözleşmesi devam eden oyuncu. Fenerbahçe ile görüşmedik. Bakasetas'ın serbest kalma bedeli 5 milyon Euro. Emin Bayram için ise girişimimiz yok" dedi.
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