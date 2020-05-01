Hasan Çavuşoğlu: Erol Bulut sezon sonuna kadar bizim teknik direktörümüz
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, N'Sakala'nın transfer süreci için, "Şuan için bir teklif yok, N'Sakala'nın durumu sezon sonunda netleşir" ifadelerini kullanırken teknik direktör Erol Bulut için ise, "Sezon sonuna kadar bizim teknik direktörümüz" dedi.
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