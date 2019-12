Hasan Çavuşoğlu: Beşiktaş maçı bizim için hakem faciasıydı

Çavuşoğlu'nun açıklamaları:

Beşiktaş maçı bizim için hakem faciasıydı, bunu herkes biliyor. Göztepe maçında da iyi futbol oynamadık. Orada da beraberliği yakalayabilsek öne de geçebilirdik. Sezon başından beri iyi oynamadığımız tek maç Göztepe maçıydı. Ankaragücü maçında da iyi bir galibiyet aldık. Şimdi Galatasaray maçı... Hakemler hata yapacaklar. Hepimiz hata yapıyoruz. Hakemlerin yapmış olduğu hatalar sonuca etki edince çok konuşuluyor. VAR sistemi iyi bir sistem.

En başından beri desteklediğim bir sistem ama geçen sene daha iyi uygulanıyordu. Daha doğru kararlar veriliyordu. Bu sene bazı pozisyonlara bakıyorlar, bazılarına bakmıyorlar. Her kulüp başkanının bu konuda sitemi var. Bakılması gereken pozisyonlara mutlaka bakılmalı. Belli bir düzenleme getirilmeli. VAR sistemini gerektiğini yerlerde kullanmak lazım. Penaltı atışlarında bu yine gündeme geldi. Birinde kullanıp diğerinde kullanmamışsın. Bu olmamalı. Ben her zaman hakemleri savundum, onlar hakkında kötü bir şey demedim, demem de.

Biz her zaman takipteyiz. Transfer yapsak da yapmasak da listemiz kabarık. Devre arasında transfer olacak mı? Çalışmalarımız var. Teklif gelirse oyuncularımızın önünü açarız. Her mevki için alternatif oyuncu çalışmalarımız var. Devre arasında buna bakacağız. Şu an çok ihtiyacımız yok. Dediğim gibi giden olursa gelen de olacaktır.

Emre Akbaba sakatlıklar yaşadı. Bizim kulübümüzde yetişti. Önemli yerlere geldi ve önemli bir takımda oynuyor. Onu Galatasaray'da ve Milli Takım'da görmek istiyoruz. İnşallah en kısa zamanda onu sahamızda görürüz.