Hasan Ali Kaldırım'da kısmi yırtık edildi
Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın MR sonucu alındı. Geçen hafta gerçekleştirilen bir antrenmanda ağrı hisseden Hasan Ali Kaldırım'ın tetkikleri tamamlandı. Çekilen MR sonucu milli futbolcunun kasığında kısmi yırtık olduğu tespit edildi. İki gün dinlendirilen Hasan Ali Kaldırım, tedbir amaçlı Göztepe karşılaşmasında forma giymemişti.
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