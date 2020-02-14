Hasan Ali Kaldırım bu sefer riske girmedi
Kırklarelispor maçıyla sahalara geri dönen Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım, ilk sakatlığında hazır olmadan oynadığı için yeniden sakatlandığını belirterek "Bu kez riske girmedim" dedi...
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