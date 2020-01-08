Hangi yabancılarla yollar ayrılacak?
Galatasaray'da Leipzig'ten Saracchi, Monaco'dan Onyekuru'nun kiralanması ve Martin Linnes'in takıma geri dönüşüyle beraber yabancı sayısı 17'ye çıktı.
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