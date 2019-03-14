Hamza Hamzaoğlu: "İmkansız bir şey yok"
Spor Toto Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, Kazanan takım kimliğine bürünmeleri gerektiğini belirtti. Hamzaoğlu, Trabzonspor maçından iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini vurguladı.
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