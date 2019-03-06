Hamza Hamzaoğlu: "Erzurum yönetimi bizi düşünmüş"
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Erzurumspor yönetimiyle yaptığı görüşmenin detaylarını A Spor canlı yayınında paylaştı.
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