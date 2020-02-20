Hamza Hamzaoğlu açıklamalarda bulundu
Süper Lig'in 23. haftası Ankara Derbisi'ne sahne oluyor... Gençlerbirliği sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Dev derbi öncesi Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
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