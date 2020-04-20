Hamza Hamzaoğlu: 8 hafta da oynanmalı!
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig'in akıbetiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. A Spor'a özel açıklamalarda bulunan Hamzaoğlu, "Maçlara hazırlanmak için 3 haftalık süreç yeterli olacaktır" ifadelerini kullandı. "Corona virüsü salgını bitmeden maçlar başlamamalı" diyen 50 yaşındaki teknik adam, play-off'tan ve tescilden yana olmadığını, 8 haftanın oynanması gerektiğini savundu.
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