Haluk Canatar: "Serdar hata yapmadı ki özür dilesin"

Serdar Aziz’in menajeri Haluk Canatar, Fatih Terim’in kadroda düşünmediği tecrübeli stoper ile ilgili A Spor’a özel açıklamalarda bulundu. Canatar “Serdar Aziz ile ilgili algı yaratıldı. Özür diledi ama özrü kabul olmadı diye yollar ayrıldı dendi. Öyle bir şey yok. Serdar hata yapmadı ki özür dilesin. Karşılıklı anlaşıldı ve haklar helal edildi" dedi.