Haluk Canatar: "Serdar Aziz Ersun Yanal ile görüştü"
Galatasaray'ın savunma oyuncusu Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yaptıklarını ve oyuncusunun teknik direktör Ersun Yanal ile telefonda konuştuğunu söyledi.
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