Haldun Domaç: Toplantının 4.5 saat sürmesi görüş ayrılıkları olduğunun kanıtı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig için nihai kararını verdi. Federasyon daha önce duyurduğu 12 Haziran'da ligleri başlatma kararı aldı. Ayrıca 7 kulübün 'küme düşme kaldırılsın' talebi de reddedildi. Takımlar aynı zamanda 3 yerine 5 oyuncu değişikliği yapabilecek. Son gelişmeleri A Spor yorumcusu Haldun Domaç aktardı. Domaç, "Toplantının 4.5 saat sürmesi aslında bizlere bazı görüş ayrılıklarının olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.
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