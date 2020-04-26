Haldun Domaç: Kulüplerin seyircisiz de olsa oynamaları gerektiği konusu çok ön planda
A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Gün Ortası programında gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu. Domaç, "Kulüplerin seyircisiz de olsa oynamaları gerektiği konusu çok ön planda" ifadelerini kullandı.
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