Haldun Domaç: "Koca sezonun yükünü Adem'e yüklemem"
A Spor'un başarılı yorumcularından Haldun Domaç, Adem Büyük'ün, Galatasaray'da tek forvet olarak tüm sezonun yükünü kaldıramayacağını söyledi. Domaç, "Galatasaray gibi bir takımda koca sezonun yükünü Adem'e yüklemem" ifadelerini kullandı.
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