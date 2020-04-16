Haldun Domaç: Haziran ayında yaz ligi oluşturulabilir
A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Spor Gündemi programına canlı bağlanarak liglerin geleceğiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Domaç, "Bugünlerde hastanelere müracaatlar yüzde 25'lere düştü. Mayıs ayının ortalarında takımlarımızın sahaya inebilme ihtimali var. Eğer mayıs ayının ortalarında inebilirlerse haziran ayının ortalarında ya da sonuna doğru bir yaz ligi oluşturulabilir." dedi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Altay Bayındır'a Avrupa devi talip oldu! Fenerbahçe...
- Altay Bayındır'dan flaş itiraf: Takımca reaksiyon gösteremedik! Bazı isimler...
- Brezilya basını Fenerbahçe'nin transferini de yazdı! Flaş imza...
- Loris Karius'tan flaş Muslera itirafı! "İyi bir kaleci ama..."
- 2021 model Fenerbahçe yükleniyor... Dünya yıldızı ilk 11’de!
- Fenerbahçe golcüsünü buldu! Diagne...
- İtalya'da o belge sızdırıldı! Serie A...
- Survivor Aycan Yanaç'ın futbol performansı sosyal medyaya damga vurdu!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.