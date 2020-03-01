Haldun Domaç: Fenerbahçe'nin bu şekilde oynayarak kazanma olasılığı yok
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'a konuk olduğu maçta sahadan 2-2'lik skorla beraberlikle ayrıldı. Haldun Domaç, maç sonu Fenerbahçe'nin futbolunu eleştirdi.
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