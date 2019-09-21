"Hakem yenmesin Ankaragücü'nü Fener yensin"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Ankaragücü maçının ilk yarısını değerlendirdi.
Toroğlu'nun açıklamaları;
"Fenerbahçe'nin bu hafta yaptığı alakasız yaygaradan sonra iş Ankaragücü'nün başına patlayacak. Pozisyonun kornerle alakası yok. Ozan bile korner kararına şaşırıyor. Korner olmasa Korcan o hatayı yapmayacak. Korner değil arada yarım metre fark var."
"İki dakika sonra sağ açıkta giden Ankaragücü oyuncusu giderken düşürülüyor. Fenerbahçe lehine faul verildi. Metin Diyadin çıldırdı. Hakem kararıyla maçlar alınmasın yahu. Yeter. Sonra diyoruz futbol neden bir yere gitmiyor."
"Fenerbahçe zaten Ankaragücü'nü yener. Bırakın oynansın. Hakem yenmesin Ankaragücü'nü, Fenerbahçe yensin."
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