"Hakem Özgür Yankaya ve VAR'dakiler size yazıklar olsun!"
A Spor yorumcusu Güven Taner, 90'A programında Beşiktaş'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Taner, "Hakem Özgür Yankaya ve VAR'dakiler size yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.
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