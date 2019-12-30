"Hakem Fenerbahçe'nin çok net bir penaltısını vermedi"
A Spor yorumcusu Emre Bol, Takım Oyunu programında Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bol, "Halil Umut Meler Fenerbahçe'nin çok net bir penaltısını vermedi." ifadelerini kullandı.
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