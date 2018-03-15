Hakan Çalhanoğlu'dan Arsenal'e müthiş gol
UEFA Avrupa Ligi'nde Milan, 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Emirates'te Arsenal'le karşılaştı. Erken final olarak nitelenen eşleşmede İtalyanlar, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun 35. dakikadaki golüyle öne geçti. Hakan, uzak mesafeden mermi gibi, tam köşeye vurdu. Kaleci Ospina'nın çaresizce uzanışı arasında top filelerle buluştu. Hakan Çalhanoğlu bu sezon Avrupa Ligi'nde 2. golünü attı. Milan formasıyla ise 4. golünü kaydetti.
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