Hakan Çalhanoğlu'dan Arsenal'e müthiş gol – Fotomaç TV
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    Videoyu Daralt

    Hakan Çalhanoğlu'dan Arsenal'e müthiş gol

    UEFA Avrupa Ligi'nde Milan, 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Emirates'te Arsenal'le karşılaştı. Erken final olarak nitelenen eşleşmede İtalyanlar, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun 35. dakikadaki golüyle öne geçti. Hakan, uzak mesafeden mermi gibi, tam köşeye vurdu. Kaleci Ospina'nın çaresizce uzanışı arasında top filelerle buluştu. Hakan Çalhanoğlu bu sezon Avrupa Ligi'nde 2. golünü attı. Milan formasıyla ise 4. golünü kaydetti.

    • Video Boyutu
    • Bu videoyu bildir
    • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
    15 Mart 2018, Perşembe
    SİTENE EKLE
    • Video Boyutu


    BENZER VİDEOLAR
    Daha Fazla Video Yükle