Hakan Çalhanoğlu: Birlikte oynadığım en iyi oyuncular Emre ve Arda
Kariyerini İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da sürdüren milli yıldız Hakan Çalhanoğlu A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Birçok soruya samimi cevaplar veren yıldız 10 numara, "Birlikte oynadığım en iyi oyuncular olarak Emre ağabeyi ve Arda ağabeyi sayabilirim. Ibrahimovic ile oynamak da büyük bir keyif, sempatik ve komik biri" ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.