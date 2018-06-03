Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Balta şov yaptı
Galatasaraylı futbolcu Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Balta, genç takımda yaptıklarıyla dikkat çekiyor. Hakan Balta, genç takımda 9 numaralı forma giyen oğlunun videosunu sosyal medyada paylaştı.
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