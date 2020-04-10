Haaland: Sörloth Trabzonspor'da fantastik işler yapıyor
Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland'dan, Trabzonsporlu Alexander Sörloth'a övgü geldi. Haaland, "Trabzonspor'da fantastik işler yapıyor, onun adına mutluyum" diye konuştu.
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