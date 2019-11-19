Güven Taner: Türkiye'de futbolcular şımartılıyor
A Spor yorumcusu Güven Taner, 90'A programında spor gündemine dair flaş değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'de oynayan futbolcular ile ilgili konuşan Taner, "Türkiye'de futbolcular şımartılıyor. Her türlü hatasına bir kulp bulunuyor." ifadelerini kullandı.
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