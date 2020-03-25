Güven Taner: Süper Lig'in tescil edilmesi haksızlık olur
A Spor yorumcusu Güven Taner, Ana Haber'e canlı bağlanarak futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Taner, Süper Lig'in bu haliyle tescil edilmesinin haksızlık olacağını söyledi.
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