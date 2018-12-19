Güven Taner: Fenerbahçe ilk devredeki gazıyla motor yaktı
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Güven Taner: Fenerbahçe ilk devredeki gazıyla motor yaktı

A Spor yorumcusu Güven Taner, 90'A programında değerlendirmelerde bulundu. Taner, "Fenerbahçe ilk devredeki gazıyla motor yaktı" yorumunu yaptı.

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19 Aralık 2018, Çarşamba
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