Güven Taner: Fenerbahçe ilk devredeki gazıyla motor yaktı
A Spor yorumcusu Güven Taner, 90'A programında değerlendirmelerde bulundu. Taner, "Fenerbahçe ilk devredeki gazıyla motor yaktı" yorumunu yaptı.
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